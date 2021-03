(Di sabato 20 marzo 2021) C'è un principio di continuità aziendale che ha resistito a ogni fase di rinnovamento: si ispira alla logica, come dimostrano i 250 milioni guadagnati negli ultimi due ...

Advertising

sportli26181512 : Gravenberch, David Neres, Antony: le plusvalenze e i segreti dell'Ajax: Il leader è Tadic: 20 gol e 19 assist Due g… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravenberch David

Corriere dello Sport.it

Non è un caso che giovedì sera, sul campo dello Young Boys (gara vinta per 2 - 0 con i gol diNeres e di Tadic su rigore), Ten Hag abbia utilizzato sette calciatori cresciuti nel vivaio.... Stekeleburg; Rensch (81' Schuurs), Alvarez, Martinez, Tagliafico (74' Klaiber);, ... Arsenal - Highlights ) 51' El Arabi ARSENAL (4 - 2 - 3 - 1) : Leno; Bellerin (81' Chambers),...l’eleganza e la sostanza di Gravenberch, la velocità di due ali come i brasiliani Antony e David Neres, le aperture di Klaassen e i movimenti di Tadic nel ruolo di finto centravanti. L'Ajax sta ...La Roma affronterà l’Ajax nei quarti di Europa League. Gli olandesi sono forti, ma dovranno rinunciare ad Onana ed Haller.