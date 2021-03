Vaccini, Matteo Salvini: “Ci aspettiamo che qualcuno paghi per gli errori fatti” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il leader del Carroccio, Matteo Salvini ha partecipato come ospite al programma “Porta a porta”. L’esponente della Lega ha commentato dei temi politici attuali. Ha parlato del blocco dei licenziamenti, del ritardo dei Vaccini e sulla possibile riapertura delle scuole in estate. Matteo Salvini licenziamenti scuola Salvini ha già affermato più volte la sua contrarietà per il blocco dei licenziamenti. Questa misura adottata dal Governo Conte per tutelare i lavoratori in crisi per la pandemia, secondo il leader della Lega non aiuta le imprese. Infatti quest’ultime rischiano il fallimento. “Col blocco dei licenziamenti puoi arrivare fino a giugno, ma non c’è lavoro se non c’è impresa e non puoi ingessare le imprese. Un blocco che non mi piace assolutamente e che come Lega ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Il leader del Carroccio,ha partecipato come ospite al programma “Porta a porta”. L’esponente della Lega ha commentato dei temi politici attuali. Ha parlato del blocco dei licenziamenti, del ritardo deie sulla possibile riapertura delle scuole in estate.licenziamenti scuolaha già affermato più volte la sua contrarietà per il blocco dei licenziamenti. Questa misura adottata dal Governo Conte per tutelare i lavoratori in crisi per la pandemia, secondo il leader della Lega non aiuta le imprese. Inquest’ultime rischiano il fallimento. “Col blocco dei licenziamenti puoi arrivare fino a giugno, ma non c’è lavoro se non c’è impresa e non puoi ingessare le imprese. Un blocco che non mi piace assolutamente e che come Lega ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Matteo Salvini convinto che dopo la Pasqua ci sarà la rinascita ... ne è convinto il segretario della Lega Matteo Salvini, il quale partecipando ieri sera a 'Porta a ... Per quanto riguarda invece la bufera sui vaccini , Salvini non fa nomi di case farmaceutiche o di ...

Covid e anticorpi monoclonali, in Liguria curato il primo paziente ...è il direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti. Primo passo per trovare una cura efficace nel combattere il Covid. Non solo vaccini, non solo ...

Sui vaccini Matteo Salvini fa l'indiano L'HuffPost Vaccini, Matteo Salvini: “Ci aspettiamo che qualcuno paghi per gli errori fatti” A Bruxelles qualcuno deve pagare per i tragici errori commessi sui vaccini”. Nell’intervista di ieri, 19 marzo 2021, Matteo Salvini ha dichiarato la sua delusione verso un sistema europeo non ...

Licia Ronzulli: “Minacciata di morte per il mio disegno di legge sui vaccini” La senatrice di Forza Italia ha presentato un disegno di legge che chiede l'obbligo vaccinale per tutto il personale sanitario ...

