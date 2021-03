Tentano di rubare auto a Mozzo: arrestati due giovani (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella notte tra giovedì e venerdì, a Mozzo, i Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno tratto in arresto due persone per tentato furto di autovettura. I militari della Stazione di Curno, intervenuti a seguito della segnalazione di due cittadini, che avevano visto i due aggirarsi con fare sospetto nel centro del paese, hanno bloccato due giovani, rispettivamente di 29 e 19 anni, che avevano appena tentato di rubare una utilitaria parcheggiata lungo la strada. Gli immediati accertamenti hanno poi consentito di verificare che i due avevano tentato il furto anche su una seconda auto, danneggiandola con una mazza da baseball trovata in possesso dei due fermati, sottoposta poi a sequestro. Condotti in caserma, i due sono stati sottoposti ad ulteriori accertamenti, a seguito dei quali sono risultati ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella notte tra giovedì e venerdì, a, i Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno tratto in arresto due persone per tentato furto divettura. I militari della Stazione di Curno, intervenuti a seguito della segnalazione di due cittadini, che avevano visto i due aggirarsi con fare sospetto nel centro del paese, hanno bloccato due, rispettivamente di 29 e 19 anni, che avevano appena tentato diuna utilitaria parcheggiata lungo la strada. Gli immediati accertamenti hanno poi consentito di verificare che i due avevano tentato il furto anche su una seconda, danneggiandola con una mazza da baseball trovata in possesso dei due fermati, sottoposta poi a sequestro. Condotti in caserma, i due sono stati sottoposti ad ulteriori accertamenti, a seguito dei quali sono risultati ...

Ultime Notizie dalla rete : Tentano rubare Il furto è un disastro, preso il ladro d'auto: due complici scappano dopo aver sbagliato manovra ANCONA - Tentano di rubare un'auto, ma il colpo sfuma perché i malfattori non riescono a fare manovra. Quando arrivano i carabinieri e il proprietario della vettura, due ladri riescono a scappare, uno viene ...

Tentano di rubare un'auto ma vanno a sbattere: denunciato uno dei ladri maldestri Colpo goffo in via Astagno. Approfittando della distrazione del proprietario una banda di tre ladruncoli ha tentato di rubare un'auto in sosta ieri sera. A finire nei guai, però, è stato solo uno del gruppo, un ragazzo di 23 anni incensurato domiciliato nella zona degli Archi e originario del Senegal. Per lui è ...

Tentano di rubare auto a Mozzo: arrestati due giovani BergamoNews

Rubano a Decathlon Due denunce Due persone sono state sorprese nel grande negozio Decathlon, che si trova al centro Commerciale Maremà, mentre tentavano di rubare. E’ stato il responsabile del negozio ad avvertire la polizia grosse ...

