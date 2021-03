Sambenedettese | giocatori non pagati | interviene l’Aic

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 19 marzo 2021) Momenti difficili allacon il club che attraversa una crisi finanziaria profonda, tanto che per la precedente sfida giocata a Pesaro, Maxi Lopez e mister Montero hanno messo soldi di tasca propria per andare a giocare in trasferta. Anche per la gara contro il Legnago, sembra poter accadere lo stesso. Il centravanti e il tecnico della squadra marchigiana potrebbero mettere i soldi di tasca propria per evitare un clamoroso forfait. Nel frattempo è arrivata una nota dell'AIC che di seguito riportiamo:"I calciatori attualmente tesserati per la S.S.S.r.l., in conseguenza delle costanti e ripetute violazioni degli obblighi datoriali, che fanno seguito a quelle segnalate nel precedente comunicato, sono costretti a denunciare quanto segue. "Nonostante molteplici e vane rassicurazioni, avvenute a mezzo stampa, persiste il mancato ...