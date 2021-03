Reddito di cittadinanza, l’esercito dei furbetti: scoperti 57 a Lecce, 49 a Roma e 15 a Lucca (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar – L’infornata settimanale di furbetti del Reddito di cittadinanza. Il numero di percettori indebiti del sussidio mensile voluto dai grillini forma ormai un esercito. Non passa giorno in cui un’operazione delle forze dell’ordine non scoperchi un calderone di illegalità e denaro dello Stato, finito nelle tasche di chi non ne avrebbe in alcun modo titolo. furbetti del Reddito di cittadinanza da un capo all’altro della Penisola La carrellata dei furbetti parte da Lucca, dove 15 persone (tra cui 5 stranieri) sono stata denunciate alla Procura della Repubblica. Dovranno rispondere delle accuse di omissione nelle comunicazioni della variazione di Reddito e false dichiarazioni per l’indebito ottenimento del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 marzo 2021), 19 mar – L’infornata settimanale dideldi. Il numero di percettori indebiti del sussidio mensile voluto dai grillini forma ormai un esercito. Non passa giorno in cui un’operazione delle forze dell’ordine non scoperchi un calderone di illegalità e denaro dello Stato, finito nelle tasche di chi non ne avrebbe in alcun modo titolo.deldida un capo all’altro della Penisola La carrellata deiparte da, dove 15 persone (tra cui 5 stranieri) sono stata denunciate alla Procura della Repubblica. Dovranno rispondere delle accuse di omissione nelle comunicazioni della variazione die false dichiarazioni per l’indebito ottenimento del ...

Advertising

borghi_claudio : @ivantulipano @RiccardoLaudad1 Perchè buona parte di quegli scostamenti sono andati per la cassa integrazionie, red… - PagellaPolitica : Il contratto di quasi 3 mila navigator scade ad aprile, ma il governo vuole rinnovarlo fino a fine anno. In quanti… - _Carabinieri_ : Attraverso indagini mirate e incrocio di banche dati, nei primi mesi del 2021 i #Carabinieri del Nucleo Ispettorato… - wirko94 : Mi piacerebbe che contro l’ennesimo condono in Italia ci fosse lo stesso grado di indignazione, ira funesta e rabbi… - LiguriaNotizie : Reddito cittadinanza, in Liguria a febbraio lo hanno ricevuto in 30mila. Genova 16.200 -