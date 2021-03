Piersilvio fa gli auguri a papà Berlusconi a tutta pagina sul Corriere (Di venerdì 19 marzo 2021) Piersilvio Berlusconi fa gli auguri al papà. Ma in una maniera che non tutti si possono permettere. Il figlio del leader di Forza Italia infatti oggi ha fatto pubblicare a tutta pagina sul Corriere della Sera i suoi auguri per la festa del papà: “Caro papà. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte”. Si tratta di un’inserzione a pagamento. Quanto può essere costata? Secondo il listino advertising RCS la cifra dovrebbe essere intorno ai 100mila euro: Ma si tratta di un listino un po’ datato. Chissà qual è il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021)fa glial. Ma in una maniera che non tutti si possono permettere. Il figlio del leader di Forza Italia infatti oggi ha fatto pubblicare asuldella Sera i suoiper la festa del: “Caro. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande. Ti abbraccio forte forte”. Si tratta di un’inserzione a pagamento. Quanto può essere costata? Secondo il listino advertising RCS la cifra dovrebbe essere intorno ai 100mila euro: Ma si tratta di un listino un po’ datato. Chissà qual è il ...

Advertising

RoxiscRosi : Io non ho comprato una pagina di giornale come Piersilvio per fare gli auguri a papino. Posso farli lo stesso al mi… - Fiodor1976 : @stanzaselvaggia visto che gli auguri per la festa del papà li ha fatti per mezzo stampa, se avesse bisogno di 20 e… - Fiodor1976 : @SkyTG24 visto che gli auguri per la festa del papà li ha fatti per mezzo stampa, se avesse bisogno di 20 euro, sic… - sbetz10 : RT @itsDacampo: @sbetz10 Sbetz visto che a te PierSilvio B.ti ascolta, puoi chiedere se gli passa i diritti a Prime Video? Grazie. - itsDacampo : @sbetz10 Sbetz visto che a te PierSilvio B.ti ascolta, puoi chiedere se gli passa i diritti a Prime Video? Grazie. -