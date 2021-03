MotoGP, Joan Mir: “Non mi piace pensare alle moto quando non devo correre. Sono sicuro che rivedremo Marc in pista” (Di venerdì 19 marzo 2021) Joan Mir si prepara per la prima stagione nel motomondiale da campione del mondo. Lo spagnolo di casa Suzuki è da inizio mese in Qatar, una scelta presa con la formazione asiatica volta a ridurre al massimo il rischio di contagio da Coronavirus. L’iberico dividerà nuovamente il box con il connazionale Alex Rins, confermato con Suzuki dopo le ottime prestazione della passata stagione. Il nativo di Palma ha svelato ai microfoni di ‘motorsport.com’ come sta procedendo la preparazione per il 2021: “Mi ritengo fortunato di potermi allenare in palestra o fare qualche giro con i kart. Stare qui è un modo per essere responsabile e solidale con il resto della squadra. Non è bello se tutti rimangono sul circuito e i piloti tornano a casa. Per la mia tranquillità volevo che fosse così, non avrebbe avuto alcun senso fare il ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021)Mir si prepara per la prima stagione nelmondiale da campione del mondo. Lo spagnolo di casa Suzuki è da inizio mese in Qatar, una scelta presa con la formazione asiatica volta a ridurre al massimo il rischio di contagio da Coronavirus. L’iberico dividerà nuovamente il box con il connazionale Alex Rins, confermato con Suzuki dopo le ottime prestazione della passata stagione. Il nativo di Palma ha svelato ai microfoni di ‘rsport.com’ come sta procedendo la preparazione per il 2021: “Mi ritengo fortunato di poterminare in palestra o fare qualche giro con i kart. Stare qui è un modo per essere responsabile e solidale con il resto della squadra. Non è bello se tutti rimangono sul circuito e i piloti tornano a casa. Per la mia tranquillità volevo che fosse così, non avrebbe avuto alcun senso fare il ...

