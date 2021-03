Germania, prezzi di fabbrica sotto attese a febbraio (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Si rafforzano i prezzi alla produzione in Germania. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all’industria hanno registrato a febbraio un incremento annuo dell’1,9% dopo il +0,9% del mese precedente ed il +2% atteso dagli analisti. Su base mensile, i prezzi hanno segnato una variazione pari a +0,7%, inferiore al +1,4% di gennaio, ma in linea co quanto stimato dal mercato. I prezzi dell’energia hanno registrato un aumento dell’1,3% su base mensile e del 3,7% a livello tendenziale. Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Si rafforzano ialla produzione in. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco, iall’industria hanno registrato aun incremento annuo dell’1,9% dopo il +0,9% del mese precedente ed il +2% atteso dagli analisti. Su base mensile, ihanno segnato una variazione pari a +0,7%, inferiore al +1,4% di gennaio, ma in linea co quanto stimato dal mercato. Idell’energia hanno registrato un aumento dell’1,3% su base mensile e del 3,7% a livello tendenziale.

Advertising

Maximinelli : @ItalianPolitics Qui in Turingia siamo i capofila per numero contagi, ma nella mia isoletta tranquilla noto molta r… - rosanna_vespoli : ..ed INCOMINCIANO le SVENDITE...NON siamo più NOI a DECIDERE..La #UE e #Vestager HANNO deciso... #Alitalia Sara’ ve… - SeguiPrezzi : ?? #AMAZON ?? CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE - LEGACY PRO EDITION - ?? Prezzo in Offerta: 33,99€ ?? Sconto: 72% ?? Risp… - DrumStrokePrato : Nuovi arrivi! - ologrammm : Gli attori principali sono sempre gli stessi. Esattamente come in Grecia, Portogallo e Spagna. Chi si appresta a co… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania prezzi Germania, prezzi di fabbrica sotto attese a febbraio Si rafforzano i prezzi alla produzione in Germania. Secondo l' Ufficio Federale di Statistica tedesco , i prezzi all'industria hanno registrato a febbraio un incremento annuo dell'1,9% dopo il +0,9% del mese ...

Appuntamenti macroeconomici del 19 marzo 2021 Venerdì 19/03/2021 00:30 Giappone : Prezzi consumo, annuale (preced. - 0,6%) 08:00 Germania : Prezzi produzione, annuale (atteso 2%; preced. 0,9%) 08:00 Germania : Prezzi produzione, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,4%) 10:00 Italia : Produzione costruzioni, mensile

Germania, prezzi di fabbrica sotto attese a febbraio ilmessaggero.it Germania: sale meno del previsto a febbraio l'Indice dei Prezzi Produzione (PPI) In Germania l'Ufficio di Statistica Destatis ha comunicato che nel mese di febbraio l'Indice dei Prezzi alla Produzione è cresciuto dello 0,7% su base mensile risultando in linea con le attese ma infe ...

Esperti del gelato: 120 da arruolare e mandare all’estero Per gelaterie in Germania e Austria si cercano 50 banconieri, 50 camerieri e 20 gelatieri. I banconieri si occuperanno di servizio al banco, preparazione di coppe gelato, caffè, servizio vendita alla ...

Si rafforzano ialla produzione in. Secondo l' Ufficio Federale di Statistica tedesco , iall'industria hanno registrato a febbraio un incremento annuo dell'1,9% dopo il +0,9% del mese ...Venerdì 19/03/2021 00:30 Giappone :consumo, annuale (preced. - 0,6%) 08:00produzione, annuale (atteso 2%; preced. 0,9%) 08:00produzione, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,4%) 10:00 Italia : Produzione costruzioni, mensileIn Germania l'Ufficio di Statistica Destatis ha comunicato che nel mese di febbraio l'Indice dei Prezzi alla Produzione è cresciuto dello 0,7% su base mensile risultando in linea con le attese ma infe ...Per gelaterie in Germania e Austria si cercano 50 banconieri, 50 camerieri e 20 gelatieri. I banconieri si occuperanno di servizio al banco, preparazione di coppe gelato, caffè, servizio vendita alla ...