Dl Sostegni, scontro sulle cartelle fiscali. Aiuti a imprese a autonomi e autonomi con calo fatturato del 30% (Di venerdì 19 marzo 2021) L’ultima versione del provvedimento prevede una doppia proroga dello stop licenziamenti, a giugno e a ottobre, ma su questo punto e su quello dello stralcio delle cartelle fiscali il confronto è ancora aperto: la quadra sarà trovata in Consiglio dei ministri. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 19 marzo 2021) L’ultima versione del provvedimento prevede una doppia proroga dello stop licenziamenti, a giugno e a ottobre, ma su questo punto e su quello dello stralcio delleil confronto è ancora aperto: la quadra sarà trovata in Consiglio dei ministri.

mfiorent : Dl Sostegni, scontro sulle cartelle fiscali. Aiuti a imprese a autonomi e autonomi con calo fatturato del 30% - Il… - AMarco1987 : Dl Sostegni: scontro in Cdm sulle cartelle fiscali. Aiuti a imprese e autonomi con calo fatturato del 30% - Il Sole… - a_scardino : RT @mariogiordano5: Leggo che lo scontro politico blocca il decreto sostegni. Maggioranza divisa, il governo non sa che fare. Farà decidere… - iISud24 : Primo scontro nel governo, non c’è accordo sullo stralcio delle cartelle esattoriali. CdM sul filo Il punto polit… - trimpa48 : RT @claudiafusani: [Il caso] Decreto Sostegni, Draghi dice stop allo scontro. Cashback, cig, licenziamenti, cartelle, ecco la soluzione htt… -