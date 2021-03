Cittadinanza italiana per la vedova dell'ambasciatore Attanasio, ucciso in Congo (Di sabato 20 marzo 2021) Il consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha deliberato di attivare la procedura per il conferimento della Cittadinanza italiana per meriti speciali a Zakia Seddiki, nata a Casablanca (Marocco) il 9 luglio del 1984, vedova dell’ambasciatore nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio. “La signora Seddiki”, si legge nel comunicato ufficiale del consiglio dei Ministri, “ha contribuito con impegno umanitario e sociale esemplare alla realizzazione della politica italiana di cooperazione allo sviluppo a tutela dei diritti dei più deboli. Nel 2017 ha fondato un’associazione benefica di volontari italiani e internazionali che ha l’obiettivo di migliorare ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) Il consiglio dei Ministri, su proposta del ministro’Interno, Luciana Lamorgese, ha deliberato di attivare la procedura per il conferimentoper meriti speciali a Zakia Seddiki, nata a Casablanca (Marocco) il 9 luglio del 1984,nella Repubblica democratica del, Luca. “La signora Seddiki”, si legge nel comunicato ufficiale del consiglio dei Ministri, “ha contribuito con impegno umanitario e sociale esemplare alla realizzazionea politicadi cooperazione allo sviluppo a tutela dei diritti dei più deboli. Nel 2017 ha fondato un’associazione benefica di volontari italiani e internazionali che ha l’obiettivo di migliorare ...

Advertising

CarloVerdelli : #PatrickZaki Proposta Pd in Senato per dargli subito la cittadinanza italiana. Aderisce pure la Lega. Ma il sigillo… - matteosalvinimi : 'Bisogna ascoltare Salvini e fare esattamente l'opposto'. Stia sereno anche il simpaticissimo Toscani: finché la L… - MatteoRichetti : Abbiamo appena presentato una mozione in Senato per il riconoscimento della #cittadinanza italiana a Patrick #Zaki.… - HuffPostItalia : Cittadinanza italiana per la vedova dell'ambasciatore Attanasio, ucciso in Congo - Mafara72 : RT @M49liberorso: Chiediamo tutti insieme la Cittadinanza Italiana per Patrick Zaky Un Retweet non costa nulla Daje #freepatrickzaki https… -