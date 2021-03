Biathlon, Tiril Eckhoff imbattibile: la norvegese vince la settima sprint consecutiva! Grande Dorothea Wierer seconda (Di venerdì 19 marzo 2021) La Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021 è all’ultima chiamata. Sulle nevi di Östersund (Svezia) è andata in scena la sprint femminile e lo “spartito” è stato sempre lo stesso: vince Tiril Eckhoff. La trentenne di Bærum ha conquistato infatti la 13ma vittoria in quest’annata straordinaria per lei e l’obiettivo “Magdalena Forsberg” non è al di fuori della sua portata: solo l’atleta svedese seppe spingersi a 14 successi nella stagione 2000-2001. Insaziabile Eckoff, già vincitrice della Coppa del Mondo assoluta, che così ha portato il computo delle vittorie in questo format a 7 consecutive, facendo la differenza sugli sci nei confronti di una Grande Dorothea Wierer. L’errore nella seconda serie per la norvegese ha reso il ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) La Coppa del Mondo di2020-2021 è all’ultima chiamata. Sulle nevi di Östersund (Svezia) è andata in scena lafemminile e lo “spartito” è stato sempre lo stesso:. La trentenne di Bærum ha conquistato infatti la 13ma vittoria in quest’annata straordinaria per lei e l’obiettivo “Magdalena Forsberg” non è al di fuori della sua portata: solo l’atleta svedese seppe spingersi a 14 successi nella stagione 2000-2001. Insaziabile Eckoff, già vincitrice della Coppa del Mondo assoluta, che così ha portato il computo delle vittorie in questo format a 7 consecutive, facendo la differenza sugli sci nei confronti di una. L’errore nellaserie per laha reso il ...

