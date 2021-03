Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Sophie Codegoni si sono lasciati? (Di giovedì 18 marzo 2021) Quella tra Matteo Ranieri e Sophie Codegoni prometteva di essere una bellissima storia d’amore, almeno stando a quanto si è visto nello studio di Uomini e Donne prima della scelta. Poi, dopo i primi giorni trascorsi assieme, sono cominciate a essere evidenti le prime crepe: Matteo è tornato a Genova, dove vive e lavora, e Sophie è rimasta a Milano; non risulta che i due si siano più visti. Non solo, perché Sophie di recente ha rilasciato una dichiarazione alquanto allarmante, che fa davvero temere una rottura. “La nostra relazione sta proseguendo come tutte quelle in cui ci si vede poco e per poco tempo, mi riserbo di dirlo più in là” ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne, lasciando ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 marzo 2021) Quella traprometteva di essere una bellissima storia d’amore, almeno stando a quanto si è visto nello studio diprima della scelta. Poi, dopo i primi giorni trascorsi assieme,cominciate a essere evidenti le prime crepe:è tornato a Genova, dove vive e lavora, eè rimasta a Milano; non risulta che i due si siano più visti. Non solo, perchédi recente ha rilasciato una dichiarazione alquanto allarmante, che fa davvero temere una rottura. “La nostra relazione sta proseguendo come tutte quelle in cui ci si vede poco e per poco tempo, mi riserbo di dirlo più in là” ha detto l’ex tronista di, lasciando ...

