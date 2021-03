La variante tedesca (Di giovedì 18 marzo 2021) Per molti aspetti la Germania ha un approccio ben più efficace alla pandemia rispetto all'Italia: scuole chiuse a lungo ma organizzate, ristori economici reali e diffusi, confinamenti rigorosi per piegare i contagi senza «apri-e-chiudi» continui. Eppure anche Angela Merkel ha compiuto alcuni errori. A cominciare dalla gestione dei vaccini. La prima puntata la conosciamo già: grazie anche a una sanità più florida della nostra (a cominciare dalla grande disponibilità di letti per la terapia intensiva), la Germania ha gestito meglio dell'Italia l'emergenza Covid-19 registrando molti meno morti all'inizio della pandemia. E oggi? Oggi i decessi «per o con» Sars-CoV-2 nella Repubblica federale hanno superato le 72.000 unità mentre le persone infettate sono 2,51 milioni. Numeri più bassi di quelli italiani (3,06 milioni di contagiati e oltre 100.000 decessi) tanto più se si considera che la ... Leggi su panorama (Di giovedì 18 marzo 2021) Per molti aspetti la Germania ha un approccio ben più efficace alla pandemia rispetto all'Italia: scuole chiuse a lungo ma organizzate, ristori economici reali e diffusi, confinamenti rigorosi per piegare i contagi senza «apri-e-chiudi» continui. Eppure anche Angela Merkel ha compiuto alcuni errori. A cominciare dalla gestione dei vaccini. La prima puntata la conosciamo già: grazie anche a una sanità più florida della nostra (a cominciare dalla grande disponibilità di letti per la terapia intensiva), la Germania ha gestito meglio dell'Italia l'emergenza Covid-19 registrando molti meno morti all'inizio della pandemia. E oggi? Oggi i decessi «per o con» Sars-CoV-2 nella Repubblica federale hanno superato le 72.000 unità mentre le persone infettate sono 2,51 milioni. Numeri più bassi di quelli italiani (3,06 milioni di contagiati e oltre 100.000 decessi) tanto più se si considera che la ...

