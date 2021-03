Kaio Jorge – l’agente | “Il Napoli è un grandissimo club | quindi…”

Leggi su retecalcio

(Di giovedì 18 marzo 2021) Neto: Sull’interesse delnei confronti di, posso dire che tutti i calciatori brasiliani arrivano ad un momento della loro carriera in cui vogliono fare un’esperienza in Europa Carlos Neto, procuratore dell’attaccante del Santos,, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato dell’interesse delper il suo assistito. Queste le sue parole: “Sull’interesse delnei confronti di, posso dire che tutti i calciatori brasiliani arrivano ad un momento della loro carriera in cui vogliono fare un’esperienza in Europa., poi, è un, dove ha giocato un talento assoluto come Diego Armando Maradona, ...