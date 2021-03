**Dl sostegni: verso Cdm alle 15** (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri chiamato a varare il dl sostegni dovrebbe tenersi domani pomeriggio alle 15. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri chiamato a varare il dldovrebbe tenersi domani pomeriggio15. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Dl sostegni Dl Sostegni: Air Dolomiti, Blue Panorama e Neos chiedono intervento da 150 milioni Le compagnie aeree italiane Air Dolomiti, Blue Panorama Airlines e Neos chiedono che nel decreto Sostegni sia inserito un intervento a favore del trasporto aereo pari ad almeno 150 milioni di euro . Le tre compagnie, sottolineano in una nota congiunta, sono le uniche tre con bandiera italiana ...

Dl Sostegni, Bonaccini e Toti: "Da governo attenzione a temi delle Regioni". Domani in Cdm La direzione è di procedere a tre letture in Parlamento. Prende corpo il Dl Sostegni. Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, secondo fonti presenti alla riunione con Regioni, Province e Comuni, ha garantito che il Dl Sostegni destinerà alle Regioni ordinarie 1 miliardo,...

Dl Sostegni: aiuti a fondo perduto per 800mila professionisti Il Sole 24 ORE Dl Sostegni: Air Dolomiti, Blue Panorama e Neos chiedono intervento da 150 milioni Le compagnie aeree italiane Air Dolomiti, Blue Panorama Airlines e Neos chiedono che nel decreto Sostegni sia inserito un intervento a favore ...

