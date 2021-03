Gabriel Garko e Tommaso Zorzi inseparabili | Come sono stati beccati (Di mercoledì 17 marzo 2021) Gabriel Garzo e Tommaso Zorzi sono diventati inseparabili. A rivelarlo è stato il settimanale ‘Chi’, che li ha visti camminare spesso insieme. A quanto pare infatti, tra i noti personaggi si starebbe instaurando un bellissimo rapporto. I due si erano già visti nel famoso reality ‘Grande Fratello Vip‘, durante il quale Gabriel aveva fatto coming out. Lo stesso Zorzi, a tal proposito, aveva commentato: “Non ce n’era bisogno“. Evidentemente, Tommaso ancora non sapeva tutto il vissuto di Garko e i motivi che lo avevano indotto a ‘confessarsi‘ pubblicamente. Cos’è successo poi? Come mai i due si sono in seguito avvicinati così tanto? A spiegarlo è stato proprio il settimanale diretto da ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 17 marzo 2021)Garzo ediventati. A rivelarlo è stato il settimanale ‘Chi’, che li ha visti camminare spesso insieme. A quanto pare infatti, tra i noti personaggi si starebbe instaurando un bellissimo rapporto. I due si erano già visti nel famoso reality ‘Grande Fratello Vip‘, durante il qualeaveva fatto coming out. Lo stesso, a tal proposito, aveva commentato: “Non ce n’era bisogno“. Evidentemente,ancora non sapeva tutto il vissuto die i motivi che lo avevano indotto a ‘confessarsi‘ pubblicamente. Cos’è successo poi?mai i due siin seguito avvicinati così tanto? A spiegarlo è stato proprio il settimanale diretto da ...

