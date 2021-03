Asilo privato aperto nonostante la zona rossa: all’interno 25 bambini. Attività sospesa e multa a preside e maestre: erano senza mascherina (Di mercoledì 17 marzo 2021) A Verdello, comune nella provincia di Bergamo, i carabinieri hanno chiuso un Asilo rimasto in Attività nonostante la zona rossa. I militari sono intervenuti dopo aver notato un eccessivo traffico vicino alla scuola libera Bucaneve-Èlite distante per altro poche centinaia di metri dalla caserma del paese. Come scrivono Il Corriere di Bergamo e L’Eco di Bergamo, la struttura era regolarmente in Attività e le insegnanti all’interno non indossavano le mascherine. La scuola per bambini di età compresa tra 0 e 6 anni è gestita da un ente privato e al suo interno al momento dei controlli sono stati trovati 25 alunni divisi in due classi. Quando i carabinieri hanno chiesto informazioni sulle ragioni dell’apertura, la dirigente ha prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) A Verdello, comune nella provincia di Bergamo, i carabinieri hanno chiuso unrimasto inla. I militari sono intervenuti dopo aver notato un eccessivo traffico vicino alla scuola libera Bucaneve-Èlite distante per altro poche centinaia di metri dalla caserma del paese. Come scrivono Il Corriere di Bergamo e L’Eco di Bergamo, la struttura era regolarmente ine le insegnantinon indossavano le mascherine. La scuola perdi età compresa tra 0 e 6 anni è gestita da un entee al suo interno al momento dei controlli sono stati trovati 25 alunni divisi in due classi. Quando i carabinieri hanno chiesto informazioni sulle ragioni dell’apertura, la dirigente ha prima ...

