Sensi, non c’è più tempo da perdere: è il momento di prendersi l’Inter. Scavalcato pure da Vecino (Di martedì 16 marzo 2021) Per Sensi ultime possibilità di dimostrare il suo valore con l’Inter Le prossime partite potrebbero essere le ultime occasioni per dimostrare il proprio valore con la maglia dell’Inter per Stefano Sensi. Il centrocampista è alle prese con i soliti problemi fisici che lo stanno facendo stare più in infermeria che in campo e Stellini, domenica, gli ha preferito Vecino, rientrato da poco dopo l’operazione a luglio. “L’ex Sassuolo infatti è già arruolabile. Ma, dopo la moltitudine di problemi fisici subiti deve ritrovare il ritmo. Contro il Torino Conte ha gettato nella mischia Matias Vecino, regalando all’uruguaiano la prima presenza di questa annata. Sembra così consequenziale che Sensi sia scalato all’ultimo posto delle gerarchie della mediana nerazzurra. Motivo ... Leggi su intermagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Perultime possibilità di dimostrare il suo valore conLe prossime partite potrebbero essere le ultime occasioni per dimostrare il proprio valore con la maglia delper Stefano. Il centrocampista è alle prese con i soliti problemi fisici che lo stanno facendo stare più in infermeria che in campo e Stellini, domenica, gli ha preferito, rientrato da poco dopo l’operazione a luglio. “L’ex Sassuolo infatti è già arruolabile. Ma, dopo la moltitudine di problemi fisici subiti deve ritrovare il ritmo. Contro il Torino Conte ha gettato nella mischia Matias, regalando all’uruguaiano la prima presenza di questa annata. Sembra così consequenziale chesia scalato all’ultimo posto delle gerarchie della mediana nerazzurra. Motivo ...

