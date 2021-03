Greta Scarano: «Quando sognavo di vincere l’Oscar» (Di martedì 16 marzo 2021) Ogni volta che si prepara per un ruolo, Greta Scarano ha l’abitudine di compilare una playlist che l’aiuti a entrare in connessione con il personaggio prima di girare la scena che la vede protagonista. Nel caso di Ilary Blasi, che interpreta in Speravo de morì prima, la serie Sky Original ispirata all’autobiografia di Francesco Totti e in onda su Sky e NOW TV a partire dal 19 marzo, il titolo principe della «playlist Ilary» era solo uno: L’amour toujours di Gigi D’Agostino. «Secondo me è una canzone meravigliosa che Ilary conosce bene, visto che quando è uscita era una ragazzetta» spiega Greta al telefono aggiungendo che con la musica ha un legame talmente intimo e viscerale da darle la carica ogni volta che si accinge a recitare. «Una volta che sento una canzone, mi metto nello stato emotivo giusto per affrontare una determinata scena» insiste Greta seduta dal parrucchiere. Leggi su vanityfair (Di martedì 16 marzo 2021) Ogni volta che si prepara per un ruolo, Greta Scarano ha l’abitudine di compilare una playlist che l’aiuti a entrare in connessione con il personaggio prima di girare la scena che la vede protagonista. Nel caso di Ilary Blasi, che interpreta in Speravo de morì prima, la serie Sky Original ispirata all’autobiografia di Francesco Totti e in onda su Sky e NOW TV a partire dal 19 marzo, il titolo principe della «playlist Ilary» era solo uno: L’amour toujours di Gigi D’Agostino. «Secondo me è una canzone meravigliosa che Ilary conosce bene, visto che quando è uscita era una ragazzetta» spiega Greta al telefono aggiungendo che con la musica ha un legame talmente intimo e viscerale da darle la carica ogni volta che si accinge a recitare. «Una volta che sento una canzone, mi metto nello stato emotivo giusto per affrontare una determinata scena» insiste Greta seduta dal parrucchiere.

