Giorgetti | Breton e l’ultimo treno di Salvini in Ue

L'incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il commissario europeo Thierry Breton a Roma non è stato sufficientemente enfatizzato alla luce dell'asse sempre più stretto che si sta creando tra Italia e Francia, anche in vista dell'uscita di scena di Angela Merkel dalla politica europea. Giorgetti lavora per accreditare la Lega all'interno dell'Unione europea (senza dimenticare il suo stretto rapporto con il mondo americano) e al tempo stesso porta avanti l'attività ministeriale attraverso due grandi settori d'azione: il piano vaccinale e la riconversione industriale. L'affidabilità dell'interlocutore italiano che si è trovato davanti ha fatto sì che Breton si sbilanciasse in elogi fino a poco tempo fa inimmaginabili nei confronti del ministro leghista. Il commissario europeo al Mercato interno ha fatto un'allusione ...

Vaccini, perché India e Cina vincono a mani basse (ed è colpa nostra) Dopo l'inversione a U del nuovo governo e grazie al legame fra il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il commissario europeo Thierry Breton qualcosa si è smosso, mostrando una ...

AstraZeneca: 54enne ricoverata in condizioni gravissime dopo il vaccino Stando alla nota, il gruppo destinerà la fabbrica di Dessau, finora riservata alla casa farmaceutica Takeda candidata per il vaccino contro la Dengue, al vaccino Johnson e Johnson. La notizia, diffusa ...

