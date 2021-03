Covid | il Viminale ai prefetti | “Controlli mirati nelle aree più sensibili”

(Di martedì 16 marzo 2021) In una circolare delaisi richiede di attenzionare le zone più a rischio soprattuttogiornate festive e prefestive L’aumento dei contagi da Sars-Cov.2 sta spaventando il mondo scientifico. A preoccupare più di tutte, la diffusione delle varianti. Per questo motivo il capo di Gabinetto, Bruno Frattasi, ha firmato una nuova circolare L'articolo proviene da Inews.it.

19.06: controlli più accurati In una circolare delai prefetti, si ricorda che i controlli delle forze dell'ordine contro la diffusione delvanno svolti "con accuratezza" e ...Lotta alla pandemia. I controlli delle forze dell'ordine contro la diffusione delvanno svolti "con accuratezza" e si devono concentrare "specificamente nelle aree urbane più ...delai ...Rosina e Giuseppe, marito e moglie, sono entrambi ricoverati al San Filippo Neri di Roma per Covid da un paio di settimane. Lui lavora al Viminale ed è del ’39, lei è del ’37 ed è originaria di Avelli ...In una circolare del Viminale ai prefetti si richiede di attenzionare le zone più a rischio soprattutto nelle giornate festive e prefestive ...