Torino. Arrestato un ladro di auto pluripregiudicato in possesso di telecomando che inibisce la chiusura centralizzata

(Di lunedì 15 marzo 2021) Domenica mattina, intorno all’una, gli agenti del Reparto Operativo Speciale della Polizia Municipale hannoun uomoper furto d’. Ilè stato colto in flagrante dentro un’parcheggiata in corso Racconigi mentre maneggiava una torcia per ispezionare l’interno. La Polizia Municipale era stata allertata da una testimone che aveva raccontato di aver visto fuori dalla finestra una persona che, dopo essersi aggirata tra i veicoli in sosta con una torcia in mano, aveva aperto dapprima la portiera di una Volvo, l’aveva ripulita del suo contenuto e poi aveva tentato di aprire altre vetture. Gli agenti hanno messo fine alla serie di furti bloccando ilseduto all’interno di una Toyota. Successivamente è stato invitato a uscire dal veicolo e ...

Domenica mattina, intorno all'una, gli agenti del Reparto Operativo Speciale della Polizia Municipale hanno arrestato un uomo pluripregiudicato per furto d'auto. Il ladro è stato colto in flagrante ...