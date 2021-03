Non un partito nuovo, ma un partito vero (Di lunedì 15 marzo 2021) Mi sarei aspettato una partenza dai bisogni: lavoro, salute, scuola, partite Iva. Questo mi sarei aspettato da Letta e dal “nuovo” Pd. Vanno anche bene il voto ai sedicenni, anche se non capisco la ratio, e lo Ius Soli una giusta battaglia di civiltà. Ma vogliamo ritornare a riprendere le battaglie sociali? Spero che si esca dall’equivoco che per essere di sinistra bisogna fare innanzitutto le battaglie civili. Lo so, le lotte sociali puzzano di fango, grasso, sangue, merda e sono relegate nelle periferie e non portano voti e tessere. Però senza la possibilità di un lavoro che offra una garanzia per il futuro e che non si limiti al quotidiano nessuna persona, di nessun orientamento sessuale, religioso, politico, potrà solo immaginare di formare una famiglia e poter sperare di migliorare la propria condizione sociale e civile. I diritti o sono un corpo unico o non ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Mi sarei aspettato una partenza dai bisogni: lavoro, salute, scuola, partite Iva. Questo mi sarei aspettato da Letta e dal “” Pd. Vanno anche bene il voto ai sedicenni, anche se non capisco la ratio, e lo Ius Soli una giusta battaglia di civiltà. Ma vogliamo ritornare a riprendere le battaglie sociali? Spero che si esca dall’equivoco che per essere di sinistra bisogna fare innanzitutto le battaglie civili. Lo so, le lotte sociali puzzano di fango, grasso, sangue, merda e sono relegate nelle periferie e non portano voti e tessere. Però senza la possibilità di un lavoro che offra una garanzia per il futuro e che non si limiti al quotidiano nessuna persona, di nessun orientamento sessuale, religioso, politico, potrà solo immaginare di formare una famiglia e poter sperare di migliorare la propria condizione sociale e civile. I diritti o sono un corpo unico o non ...

