Ciclismo, Vincenzo Nibali si separa da Paolo Slongo (Di domenica 14 marzo 2021) Vincenzo Nibali ha rotto ufficialmente il sodalizio con il suo storico preparatore Paolo Slongo. Lo comunica Ciro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport. Stante quanto riportato, il motivo dietro a questa separazione è la scelta dello Squalo dello Stretto di voler approcciare i suoi ultimi anni di carriera in modo differente, correndo ogni gara per vincerla. A Nibali, infatti, piacerebbe chiudere la carriera in bellezza, come fece Alberto Contador, il quale, nella sua ultima stagione da professionista, si impose in vetta all’Angliru nella tappa regina della Vuelta 2017. E’ bene ricordare, però, che Slongo ha svolto un ruolo fondamentale nella carriera e nei successi dello Squalo dello Stretto. Fu proprio Paolo Slongo, infatti, la ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021)ha rotto ufficialmente il sodalizio con il suo storico preparatore. Lo comunica Ciro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport. Stante quanto riportato, il motivo dietro a questazione è la scelta dello Squalo dello Stretto di voler approcciare i suoi ultimi anni di carriera in modo differente, correndo ogni gara per vincerla. A, infatti, piacerebbe chiudere la carriera in bellezza, come fece Alberto Contador, il quale, nella sua ultima stagione da professionista, si impose in vetta all’Angliru nella tappa regina della Vuelta 2017. E’ bene ricordare, però, cheha svolto un ruolo fondamentale nella carriera e nei successi dello Squalo dello Stretto. Fu proprio, infatti, la ...

Advertising

sportal_it : Nibali ha detto addio a Slongo - UISPciclismo : Pagine UISP n.3 2021 e.. Vincenzo Manco - SalernoSport24 : ??? Il salernitano Vincenzo Albanese in maglia verde alla Tirreno-Adriatico. Un risultato incoraggiante per l'uomo d… - faustonef : @raffilpt pensa. tutto ció che Nibali é e gli SkIneos non sono e non sanno fare, e il ciclismo vero, la passione, n… - LRoisDuPeloton : EOLO-Kometa pour #TirrenoAdriatico ?? ALBANESE Vincenzo ?? ARCHIBALD John ?? BAIS Davide ?? BELLETTI Manuel ?? CHRISTI… -