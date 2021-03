Autopsia sul militare E un' altra prof è grave

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 14 marzo 2021) Valentina Raffa Ieri l'esame con un pool di specialisti. La docente 37enne aveva preso il siero del lotto sospeso C'è un legame tra il vaccino e i decessi che si sono registrati in Sicilia? I cittadini, dopo i casi sospetti verificatisi a ridosso della somministrazione di dosi prelevate dal lotto ABV2856 di AstraZeneca, che in via precauzionale è stato sospeso, vogliono risposte certe. Che verranno dopo gli esiti degli esami sulle vittime. Nel frattempo arrivano da più parti rassicurazioni sul vaccino. Già da ieri un pool di esperti è al lavoro in Sicilia per fare chiarezza su ciò che ha provocato l'arresto cardio-circolatorio nel sottoufficiale della Marina di Augusta Stefano Paternò, 43 anni (nella foto), il giorno dopo il vaccino, quelle che hanno scatenato nell'agente della Squadra mobile di Catania Davide Villa, 50 anni, alcuni trombi che hanno provocato ...