Arisa: chi è, età, carriera, Sanremo 2021, canzoni, chi è il compagno, Instagram (Di domenica 14 marzo 2021) E' tutto pronto per un'altra imperdibile puntata di Domenica In. Tra gli ospiti anche Arisa, reduce dal Festival di Sanremo 2021. Arisa: chi è, anni, carriera Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, è nata a Genova il 20 agosto del 1982, ma è cresciuta a Pignola, un paese a pochi chilometri da Potenza. Arisa si è diplomata al liceo pedagogico e prima di diventare una cantante affermata ha svolto diversi lavori: cameriera, baby sitter, parrucchiera ed estetista. I primi passi nel mondo musicale li ha mossi nel 1998 quando ha vinto il concorso canoro Pino d'Oro di Pignola. Arisa è però diventata famosa dopo aver partecipato al Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità. Nel corso della sua brillante carriera, la ...

