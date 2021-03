Primavera Ascoli - Lazio 1 - 0. Decide Colistra

(Di sabato 13 marzo 2021)ko in casa dell': i bianconeri, con una rete nel finale firmata, festeggiano la prima vittoria stagionale ai danni dei biancocelesti. Con questi tre punti l'...

- Lazioko in casa dell': i bianconeri, con una rete nel finale firmata Colistra , festeggiano la prima vittoria stagionale ai danni dei biancocelesti. Con questi tre punti l'...TABELLINO- LAZIO1 - 0(4 - 3 - 1 - 2): Bolletta; Marucci, Markovic, Alagna, Lisi; Franzolini (58' Colistra), Ceccarelli, Olivieri; D'Agostino (91' Riccardi); ...ASCOLI - Lazio Primavera ko in casa dell'Ascoli: i bianconeri, con una rete nel finale firmata Colistra, festeggiano la prima vittoria stagionale ai danni dei biancocelesti. Con questi tre punti ...L'Ascoli ha superato 1-0 la Lazio al "Comunale Secondario" di Sant'Egidio alla Vibrata nel match valevole per la quindicesima giornata del Campionato Primavera 1 Tim, ultima del girone d'andata. I ...