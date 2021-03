Moda | Sébastien Jondeau | 20 anni all’ombra di Karl Lagerfeld

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 13 marzo 2021) Esce per le Editions Flammarion “Ca va, cher?” scritto con la giornalista Virginie Mouzat. Per oltre 20è stato l’uomo di fiducia, il consigliere ascoltato, l’assistente, con un passato di mannequin e body guard, di uno degli stilisti più temuti dello star system dell’haute couture internazionale,. Oraha deciso di raccontarsi in un libro autobiografico ‘Ca va, cher?’, scritto con la giornalista Virginie Mouzat per le Editions Flammarion. Il primo incontro nel 1990 a 15è un giovane ribelle in cerca della sua strada. Non studia, non ama la scuola, lavora nell’impresa di famiglia trasportando mobili. Tra i clienti anche il direttore creativo ...