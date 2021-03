Covid, al carcere di Benevento partono le vaccinazioni per agenti (Di sabato 13 marzo 2021) È il carcere di Benevento la prima struttura detentiva della Campania dove ha preso il via la campagna di vaccinazione per gli agenti della Polizia Penitenziaria: le somministrazioni sono iniziate ieri. Oggi, invece, si sta procedendo a vaccinare il personale nell’istituto di Carinola, nel Casertano, dove a causa del Sar-Cov-2 hanno perso la vita tre agenti, contagiati a causa di un focolaio. Via via la campagna vaccinale sarà estesa a tutte le strutture carcerarie della Campania. Il personale può effettuare la registrazione al sito regionale della Campania. “Si è data priorità agli agenti – ha spiegato Antonio Fullone, responsabile regionale dell’amministrazione penitenziaria – perché entrano ed escono continuamente dagli istituti e, quindi, possono rappresentare un veicolo di contagio per i detenuti. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 13 marzo 2021) È ildila prima struttura detentiva della Campania dove ha preso il via la campagna di vaccinazione per glidella Polizia Penitenziaria: le somministrazioni sono iniziate ieri. Oggi, invece, si sta procedendo a vaccinare il personale nell’istituto di Carinola, nel Casertano, dove a causa del Sar-Cov-2 hanno perso la vita tre, contagiati a causa di un focolaio. Via via la campagna vaccinale sarà estesa a tutte le strutture carcerarie della Campania. Il personale può effettuare la registrazione al sito regionale della Campania. “Si è data priorità agli– ha spiegato Antonio Fullone, responsabile regionale dell’amministrazione penitenziaria – perché entrano ed escono continuamente dagli istituti e, quindi, possono rappresentare un veicolo di contagio per i detenuti. ...

