Benevento Fiorentina 1-4 | cronaca e tabellino

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 marzo 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21. Sintesi1-4 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 9? GOL– Ribery spacca in due ile sfonda centralmente. Il francese allarga per Caceres che crossa basso di prima. Al centro c’è Vlahovic che col mancino batte Montipò. 21? Ilnon riesce a reagire – Dopo il gol della, ilnon è ancora riuscito a creare ...