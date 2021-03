Tommaso Zorzi irriconoscibile: stenterete a crederci, ma è proprio lui (Di venerdì 12 marzo 2021) Tommaso Zorzi, così non l’avete mai visto: in una vecchia foto in cui è irriconoscibile spunta un ragazzo totalmente diverso da quello che abbiamo conosciuto al Gf Vip Tommaso Zorzi sarà protagonista in questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi, programma condotto da Ilary Blasi. Avrebbe dovuto fermarsi, stando a quanto lui stesso dichiarava qualche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 12 marzo 2021), così non l’avete mai visto: in una vecchia foto in cui èspunta un ragazzo totalmente diverso da quello che abbiamo conosciuto al Gf Vipsarà protagonista in questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi, programma condotto da Ilary Blasi. Avrebbe dovuto fermarsi, stando a quanto lui stesso dichiarava qualche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Nome in codice: PAZZESKA MILANO Ruolo: OPINIONISTA UFFICIALE Benvenuto in squadra, Tommaso! ?? ??#Isola… - redazioneiene : 'Ho perso vent'anni di vita. Non vi dico niente ma mi sento male'. Ecco cosa ha combinato @sebagazzarrini a Tommaso… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - gildazorzy : RT @tutticomemily: Una naufraga no vax che si definisce negazionista e lo fa pubblicamente ma la gente s’indigna per Tommaso Zorzi opinioni… - zartyisreal_ : RT @IsolaDeiFamosi: Nome in codice: PAZZESKA MILANO Ruolo: OPINIONISTA UFFICIALE Benvenuto in squadra, Tommaso! ?? ??#Isola @tommaso_zorzi… -