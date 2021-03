Telgate | il Comune mette in sicurezza scuole e centro anziani con sanificatori d’aria

(Di venerdì 12 marzo 2021) Dall’asilo alla secondaria di primo grado, dalalla sala consiliare polivalente:ini luoghi più sensibili e frequentati del suo territorio, grazie a un investimento di circa 10mila euro da parte dell’amministrazione comunale. Approfittando della chiusura degli istituti e delle limitazioni in vigore in Lombardia con la zona arancione rafforzato, lunedì 8 marzo in tutte le aule della scuola dell’infanzia sono stati installati dei sistemi di sanificazione ambientale continua, i Sanifica Aria Beghelli. Si tratta di strumenti che basano la propria tecnologia su una cella di flusso illuminata internamente da una sorgente UV-C, attraverso la quale viene forzata la circolazione dell’aria che ne esce così sanificata, mantenendo il processo sempre efficace e rispettoso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Telgate Comune

L'Eco di Bergamo

... Cividate, Palosco, Pumenengo, Tavernola,e Torre Pallavicina, oltre appunto a Sarnico, ... Intanto, nel fine settimana l'Ats Bergamo ha avviato una campagna di screening neldella Valle ...Per la provincia di Cremona, invece, ildi Soncino. Le persone che hanno una età compresa ... Credaro, Gandosso, Palosco, Predore, Pumenengo, Sarnico, Tavernola Bergamasca,, Torre ...Preoccupano in particolar modo alcune zone: l'allerta è alta soprattutto nei comuni al confine con la nostra provincia ...Partite il 27 dicembre 2020, le vaccinazioni anti-Covid in Lombardia procedono secondo le tappe stabilite da Regione, in accordo con le indicazioni nazionali. Dai più anziani ai cittadini dei comuni a ...