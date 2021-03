Neodecortech | utile 2020 a 3 | 5 milioni | dividendo di 9 centesimi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 marzo 2021), azienda bergamasca leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design, ha chiuso ilcon un fatturato consolidato pari a 127,8di euro (-3,9% rispetto al 2019, chiuso a 133), nonostante la chiusura per lockdown nei mesi di marzo ed aprile negli stabilimenti di Filago e Casoli D’Atri (TE) e l’operatività ridotta nei mesi di maggio e giugno. L’ebitda consolidato è pari a 14,6di euro (16nel 2019), pari al 11,4% sui ricavi. L’netto consolidato è pari a 3,5di euro (4nel 2019), mentre l’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 dicembreè di circa 39,9 ...