Incubo Inter: un altro infortunio dopo Vidal (Di venerdì 12 marzo 2021) Antonio Conte, dopo quello di Vidal, deve fare i conti con un altro infortunio nel centrocampo dell'Inter Non se l'aspettava Conte. dopo Vidal si è fermato anche Christian Eriksen. Infiammazione al ginocchio sinistro per il centrocampista danese che oggi si è allenato a parte e dunque è in dubbio per la prossima partita di campionato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

