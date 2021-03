I prezzi di Amazon Prime a rischio aumento (Di venerdì 12 marzo 2021) Potrebbero esserci brutte notizie in arrivo per i clienti di Amazon Prime. Un articolo pubblicato su Milano Finanza riporta che il bilancio della sede lussemburghese della società di Jeff Bezos ha fatto segnare nel 2020 un incremento degli introiti ma, allo stesso tempo, ci sarebbero state anche delle grosse perdite. Tutto ciò potrebbe comportare un aumento dei prezzi di Amazon Prime per i servizi offerti in Europa e, di conseguenza, in Italia. Amazon EU gestisce le sedi presenti in Italia, Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito. Nell’ultimo anno ha ottenuto una crescita dei guadagni pari a 43 miliardi di euro, con una percentuale del 36% rispetto al 2019. La situazione è leggermente diversa per Prime che, se negli ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Potrebbero esserci brutte notizie in arrivo per i clienti di. Un articolo pubblicato su Milano Finanza riporta che il bilancio della sede lussemburghese della società di Jeff Bezos ha fatto segnare nel 2020 un incremento degli introiti ma, allo stesso tempo, ci sarebbero state anche delle grosse perdite. Tutto ciò potrebbe comportare undeidiper i servizi offerti in Europa e, di conseguenza, in Italia.EU gestisce le sedi presenti in Italia, Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito. Nell’ultimo anno ha ottenuto una crescita dei guadagni pari a 43 miliardi di euro, con una percentuale del 36% rispetto al 2019. La situazione è leggermente diversa perche, se negli ...

