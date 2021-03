Draghi: "Stretta necessaria, ma ne usciremo coi vaccini. Sostegni in arrivo" (Di venerdì 12 marzo 2021) «Questa è la mia prima visita in un sito vaccinale, è stata una visita breve ma veramente bella. Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente hanno reso questo che è un luogo medico... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 12 marzo 2021) «Questa è la mia prima visita in un sito vaccinale, è stata una visita breve ma veramente bella. Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente hanno reso questo che è un luogo medico...

Advertising

petergomezblog : Draghi: “Proporremo nuovo scostamento di bilancio. La nuova stretta avrà conseguenze ma è necessaria per limitare m… - AmegidAbd : Covid, Draghi nel centro vaccinale di Fiumicino: “Stretta necessaria, ma sostegno alle famiglie. Per Aifa non c’è l… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Draghi: “Proporremo nuovo scostamento di bilancio. La nuova stretta avrà conseguenze ma è necessaria per limitare morti… - hogiadato : RT @uzupetru: ???? ZERO DOMANDE E ZERO EMPATIA CRESCONO I CONTAGI E CROLLA LA FIDUCIA NEL GOVERNO +++ IL #M5S STACCHI LA SPINA A QUEST… - bizcommunityit : Draghi: 'Stretta necessaria, ma azione a sostegno delle famiglie' -