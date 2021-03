Lotteria scontrini, Codacons: concorso da sospendere subito (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Codacons ha chiesto che la Lotteria degli scontrini venga sospesa con effetto immediato e rinviata “a quando gli esercenti saranno in grado di garantire a tutti i consumatori pari possibilità di vincere i premi in palio”. L’associazione dei consumatori ha denunciato infatti il flop fatto registrare dal concorso, con la bassa adesione di consumatori ed esercenti. “Il debutto della Lotteria degli scontrini è stato all’insegna dei problemi e dei ritardi – ha spiega il presidente Carlo Rienzi – La situazione attuale vede troppi esercenti con il registratore di cassa non aggiornato e quindi non in grado di consentire ai consumatori la partecipazione al concorso: questo significa che non tutti gli utenti possono oggi accedere alla Lotteria, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Ilha chiesto che ladeglivenga sospesa con effetto immediato e rinviata “a quando gli esercenti saranno in grado di garantire a tutti i consumatori pari possibilità di vincere i premi in palio”. L’associazione dei consumatori ha denunciato infatti il flop fatto registrare dal, con la bassa adesione di consumatori ed esercenti. “Il debutto delladegliè stato all’insegna dei problemi e dei ritardi – ha spiega il presidente Carlo Rienzi – La situazione attuale vede troppi esercenti con il registratore di cassa non aggiornato e quindi non in grado di consentire ai consumatori la partecipazione al: questo significa che non tutti gli utenti possono oggi accedere alla, ...

