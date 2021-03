Infrastrutture, via libera Parlamento al commissariamento di 58 opere (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini accoglie “con soddisfazione” i pareri favorevoli della Commissione Lavori Pubblici del Senato e delle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera sul Decreto per il commissariamento di alcuni interventi infrastrutturali bloccati da tempo. Le Infrastrutture da commissariare sono in gran parte contenute nel documento di pianificazione strategica ‘Italia Veloce’, allegato al Documento di Economia e Finanza 2020, che ha definito un quadro di interventi strategici e prioritari per lo sviluppo del Paese. Alcune di queste opere sono anche inserite nella proposta del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di 58 opere – 14 Infrastrutture stradali, 16 Infrastrutture ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Ministro dellee della mobilità sostenibili Enrico Giovannini accoglie “con soddisfazione” i pareri favorevoli della Commissione Lavori Pubblici del Senato e delle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera sul Decreto per ildi alcuni interventi infrastrutturali bloccati da tempo. Leda commissariare sono in gran parte contenute nel documento di pianificazione strategica ‘Italia Veloce’, allegato al Documento di Economia e Finanza 2020, che ha definito un quadro di interventi strategici e prioritari per lo sviluppo del Paese. Alcune di questesono anche inserite nella proposta del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di 58– 14stradali, 16...

Infrastrutture, via libera Parlamento al commissariamento di 58 opere Borsa Italiana ... il ripristino della linea Palermo - Trapani (Milo), la chiusura dell' anello ferroviario di ... Tra le infrastrutture stradali, interventi sono previsti per il potenziamento della statale 106 Ionica,...