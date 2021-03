“Così soffriranno di più” Isola dei Famosi | prima del via il retroscena sui naufraghi

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 marzo 2021) Abbiamo appena appreso che Elettra Lamborghini mancherà durante le prime puntate de L’dei. Infatti, pare che la bella ereditiera non sarà presente per colpa del Covid-19. Ciò che si apprende dal web è che la produzione è certa del fatto che non sarà presente nel corso dellapuntata, prevista per lunedì 15 marzo 2021. Detto ciò, Elettra potrebbe essere assente anche durante altre puntate, almeno fino a quando non tornerà in salute. Cosicché la Zanicchi dovrà affrontare il debutto di questa nuova edizione de L’deisenza la sua compagna. Una volta appreso questo fattaccio, ci possiamo concentrare su quello che sta già accadendo in Honduras, a quanto pare preoccupante… (Continua dopo le foto) Lunedì 15 marzo verrà trasmessa lapuntata della nuova ...