Passeggi e pulisci? Il Comune di Albinea fornisce kit per il ‘plogging’

(Di mercoledì 10 marzo 2021) REGGIO EMILIA – Si chiama “plogging” ed è una pratica sportiva che cura anche l’ambiente, perché consiste nel passeggiare raccogliendo i rifiuti che si incontrano nel percorso. Dall’Europa ad alcune grandi città italiane è arrivata anche ad Albinea, e il Comune in provincia di Reggio Emilia ha deciso di sostenerla.In collaborazione con Iren, l’amministrazione offrirà ai cittadini che ne faranno richiesta, il materiale necessario: una sacca impermeabile e regolabile a tracolla munita di ganci per borraccia o chiavi e di una tasca laterale per guanti o cellulare, all’interno della quale mettere i rifiuti. Il progetto è già arrivato alla sua fase conclusiva e, a fine primavera, saranno disponibili le attrezzature da distribuire. L’evento inaugurale dipende però dall’evoluzione della situazione sanitaria.

