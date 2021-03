Malattie rare, nel cromosoma X i segreti della colangite biliare primitiva (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Passo avanti della ricerca scientifica verso la comprensione delle cause della colangite biliare primitiva (Cbp), una malattia rara autoimmune che colpisce le donne 9 volte più degli uomini. Uno studio condotto da un team internazionale e pubblicato su 'Gastroenterology' ha indagato sul contributo del cromosoma X nell'architettura genetica della patologia. Il lavoro è stato coordinato dagli esperti dell'università di Milano-Bicocca e del Centro delle Malattie autoimmuni del fegato dell'ospedale San Gerardo di Monza, e da genetisti dell'Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano). Dagli anni '50 e '60 del secolo scorso - ricorda una nota - molti medici e scienziati si sono dedicati a studiare gli ormoni sessuali, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Passo avantiricerca scientifica verso la comprensione delle cause(Cbp), una malattia rara autoimmune che colpisce le donne 9 volte più degli uomini. Uno studio condotto da un team internazionale e pubblicato su 'Gastroenterology' ha indagato sul contributo delX nell'architettura geneticapatologia. Il lavoro è stato coordinato dagli esperti dell'università di Milano-Bicocca e del Centro delleautoimmuni del fegato dell'ospedale San Gerardo di Monza, e da genetisti dell'Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano). Dagli anni '50 e '60 del secolo scorso - ricorda una nota - molti medici e scienziati si sono dedicati a studiare gli ormoni sessuali, ...

meb : Consapevoli di quanto sia complessa e impegnativa la campagna vaccinale, chiediamo a @robersperanza di aggiungere c… - gennaromigliore : Giusto appello di @LisaNoja e @Meb al ministro @robersperanza: inseriamo nelle categorie con priorità per la sommin… - gennaromigliore : Con la mia collega @LisaNoja come @ItaliaViva abbiamo chiesto al ministro Speranza di inserire chi tutti i giorni c… - Agricolturabio1 : RT @gennaromigliore: Giusto appello di @LisaNoja e @Meb al ministro @robersperanza: inseriamo nelle categorie con priorità per la somminist… - LaGinger : RT @meb: Consapevoli di quanto sia complessa e impegnativa la campagna vaccinale, chiediamo a @robersperanza di aggiungere come priorità an… -

Ultime Notizie dalla rete : Malattie rare "Giornata Malattie Neuromuscolari 2021", Messina capofila dell'iniziativa Antonio Toscano (UOC di Neurologia e Malattie Neuromuscolari, Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Neuromuscolari Rare " AOU Policlinico di Messina) il quale introdurrà la Giornata dopo i ...

Vaccinare persone con disabilità e caregiver Nei giorni scorsi ho sottoscritto con convinzione, insieme a tanti altri parlamentari e 40 associazioni, la lettera dell'Intergruppo Malattie Rare al ministro Speranza con cui si chiede di rivedere le priorità vaccinali indicate nelle Raccomandazioni aggiornate all'8 febbraio. Esse prevedono, infatti, che dopo il completamento ...

Vaccino Covid 19, disabilità e persone fragili, Speranza assicura la priorità per chi ha 104 con gravità Osservatorio Malattie Rare Malattie rare: nel cromosoma X i segreti della colangite biliare primitiva Milano, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Passo avanti della ricerca scientifica verso la comprensione delle cause della colangite biliare primitiva ...

Quel fenomeno sui vaccinati che ora spaventa gli esperti Non è infatti raro che alcune persone già vaccinate con entrambe le dosi di siero siano poi risultate comunque positive al Covid. Il professor Massimo Andreoni, primario di Malattie Infettive al ...

Antonio Toscano (UOC di Neurologia eNeuromuscolari, Centro di Riferimento Regionale per leNeuromuscolari" AOU Policlinico di Messina) il quale introdurrà la Giornata dopo i ...Nei giorni scorsi ho sottoscritto con convinzione, insieme a tanti altri parlamentari e 40 associazioni, la lettera dell'Intergruppoal ministro Speranza con cui si chiede di rivedere le priorità vaccinali indicate nelle Raccomandazioni aggiornate all'8 febbraio. Esse prevedono, infatti, che dopo il completamento ...Milano, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Passo avanti della ricerca scientifica verso la comprensione delle cause della colangite biliare primitiva ...Non è infatti raro che alcune persone già vaccinate con entrambe le dosi di siero siano poi risultate comunque positive al Covid. Il professor Massimo Andreoni, primario di Malattie Infettive al ...