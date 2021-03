Lazio, infortunio Luiz Felipe: fissata la data del rientro in campo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luiz Felipe corre verso il recupero: fissata la data del rientro in campo del giocatore brasiliano, che ha subito un intervento Dopo l’operazione alla caviglia e il recupero che prosegue incessante, Luiz Felipe potrebbe tornare presto in campo. Il giocatore brasiliano, come spiega il Corriere dello Sport, dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni a Formello tra il 18 e il 20 marzo. PER TUTTA LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Inzaghi e i preparatori contano di sottoporlo ad un ciclo di preparazione atletica per poi condurlo al recupero effettivo che potrebbe arrivare per fine mese. Dopo la sosta, dunque, potremmo rivederlo in campo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021)corre verso il recupero:ladelindel giocatore brasiliano, che ha subito un intervento Dopo l’operazione alla caviglia e il recupero che prosegue incessante,potrebbe tornare presto in. Il giocatore brasiliano, come spiega il Corriere dello Sport, dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni a Formello tra il 18 e il 20 marzo. PER TUTTA LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Inzaghi e i preparatori contano di sottoporlo ad un ciclo di preparazione atletica per poi condurlo al recupero effettivo che potrebbe arrivare per fine mese. Dopo la sosta, dunque, potremmo rivederlo in. Leggi su Calcionews24.com

