Congo, Iacovacci tentò di salvare Attanasio. Le indagini: uccisi mentre lo proteggeva (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non dal "fuoco amico", ma dai colpi esplosi dagli assalitori. Le indagini dei Ros in Congo hanno chiarito che l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, il 22 febbraio furono uccisi nel corso di un intenso conflitto a fuoco scatenato dal gruppo che voleva sequestrarli. A confermarlo sono stati i testimoni ascoltati dagli uomini dell'Arma durante la missione di cinque giorni sul posto. Così Iacovacci tentò di salvare Attanasio I carabinieri, che indagano su delega del procuratore di Roma Michele Prestipino e dei due pm titolari delle indagini, Sergio Colaiocco e Alberto Pioletti, hanno ascoltato tra gli altri Rocco Leone, vice direttore del Programma alimentare mondiale in Congo, ...

