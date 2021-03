Avanti un altro oggi, gioco finale 10 marzo 2021: Eddy (Video) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il gioco finale di Avanti un altro di oggi, 10 marzo 2021, ha visto contendersi il montepremi finale di 250.000 euro da Eddy, 25enne originario della Bolivia ma residente a Torino, studente al serale di Turistico ed animatore. Avanti un altro, il gioco finale Nel gioco finale, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi, Eddy ha perso 29.000 euro. Il gioco, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, altrimenti, continuerebbe a ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ildiundi, 10, ha visto contendersi il montepremidi 250.000 euro da, 25enne originario della Bolivia ma residente a Torino, studente al serale di Turistico ed animatore.un, ilNel, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi,ha perso 29.000 euro. Il, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, altrimenti, continuerebbe a ...

