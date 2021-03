Lolita Lobosco, Luisa Ranieri criticata per l’accento barese, interviene Lino Banfi che dice “Nella fiction ha esasperato …” (Di martedì 9 marzo 2021) Lolita Lobosco sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico e Luisa Ranieri, l’attrice che le presta corpo e voce è strepitosa. Luisa Ranieri è, da sempre, un’attrice molto apprezzata e tante erano le aspettative che non sono state deluse su questa interpretazione che ha come sfondo una meravigliosa Bari. Le critiche mosse a Luisa Ranieri “Non è quello l’accento barese” Dopo la prima puntata, il popolo del web soprattutto quello pugliese e, nello specifico barese e non solo si è scatenato contro l’interpretazione di Luisa Ranieri, perché, pur ammirando l’attrice, non è stata accettata la parlata barese della Ranieri che, a ... Leggi su baritalianews (Di martedì 9 marzo 2021)sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico e, l’attrice che le presta corpo e voce è strepitosa.è, da sempre, un’attrice molto apprezzata e tante erano le aspettative che non sono state deluse su questa interpretazione che ha come sfondo una meravigliosa Bari. Le critiche mosse a“Non è quello” Dopo la prima puntata, il popolo del web soprattutto quello pugliese e, nello specificoe non solo si è scatenato contro l’interpretazione di, perché, pur ammirando l’attrice, non è stata accettata la parlatadellache, a ...

Ultime Notizie dalla rete : Lolita Lobosco Laura Boldrini, Dagospia a valanga: "Dopo il caso Venezi a Sanremo, come la mettiamo col vicequestore Lolita Lobosco?" 'E ora, dopo il caso - Venezi, come la mettiamo con il vice questore Lolita Lobosco?': è questa la domanda che si pone uno dei lettori di Dagospia . Il riferimento è a Beatrice Venezi , co - conduttrice di una delle serate del Festival insieme ad Amadeus , che ha ...

Lolita Lobosco, l'attrice Lunetta Savino diretta su Luisa Ranieri "E' un'ottima attrice ma?." Spread the love Lolita Lobosco , una delle serie tv degli ultimi tempi che sta appassionando il pubblico italiano con Luisa Ranieri c ome protagonista principale, affiancata da un cast d'eccezione. Uno dei personaggi ...

Lolita Lobosco, Luisa Ranieri criticata per l’accento barese, interviene Lino Banfi che dice “Nella fiction ha esasperato Lolita Lobosco sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico e Luisa Ranieri, l’attrice che le presta corpo e voce è strepitosa. Luisa Ranieri è, da sempre, un’attrice molto apprezzata e tante e ...

Ascolti Tv: pene d’amore per Lolita Lobosco, Sanremo ha chiuso al 75% di share Pene d'amore per Lolita Lobosco, il brillante vice questore di Bari interpretato da Luisa Ranieri. Ha scoperto il suo giovane amante in compagnia di un'altra donna , molto più giovane di lei e non so ...

