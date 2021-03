La sorella di Benno Madè rompe il silenzio | “Non credo al suo pentimento”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 9 marzo 2021) E’ stata lei ad allarmare i parenti in Italia chiedendo che andassero a casa dei suoi genitori per capire cosa stava succedendo, non riuscendo a mettersi in contatto con loro.Neumair ha forse immaginato da subito quello era successo ai suoi genitori ed è per questo che quando è arrivata in Italia, a poche ore dalla scomparsa di Peter e Laura non ha voluto passare del tempo in quella casa. Non l’abbiamo mai vista in tv lanciare appelli insieme a suo fratelloperchèforse, ha sempre saputo quello che era successo in quella casa, quel maledetto giorno. Ed è lei stessa a confermarlo, con queste parole: “l’indicibile fatto cheNeumair abbia ucciso a sangue freddo la mia mamma e il mio papà la sera del 4 gennaio, per me è stato violentemente e dolorosamente evidente fin dal primo pomeriggio del 6 ...