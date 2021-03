Covid, nel Casertano 10 vittime nelle ultime 24 ore e tasso di positività al 15% (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Corre veloce il conto delle vittime del Coronavirus nel Casertano: sono dieci nelle ultime 24 ore, ben ventisei negli ultimi tre giorni, a conferma che la terza ondata sta entrando nella fase “calda”; da inizio pandemia, nel Casertano, sono decedute causa Covid 820 persone, oltre 700 dal mese di novembre. Dal report giornaliero dell’Asl di Caserta, emerge poi l’alto numero di nuovi casi, anche oggi sono oltre trecento, ma a preoccupare è il tasso di positività, che si attesta per il secondo giorno di fila al 15% (323 nuovi casi su 2197 tamponi praticati); sono 166 inoltre i guariti, per un totale di 5589 persone attualmente positive (147 in più di ieri). Nel Casertano, da marzo 2020, sono 47137 le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Corre veloce il conto delledel Coronavirus nel: sono dieci24 ore, ben ventisei negli ultimi tre giorni, a conferma che la terza ondata sta entrando nella fase “calda”; da inizio pandemia, nel, sono decedute causa820 persone, oltre 700 dal mese di novembre. Dal report giornaliero dell’Asl di Caserta, emerge poi l’alto numero di nuovi casi, anche oggi sono oltre trecento, ma a preoccupare è ildi, che si attesta per il secondo giorno di fila al 15% (323 nuovi casi su 2197 tamponi praticati); sono 166 inoltre i guariti, per un totale di 5589 persone attualmente positive (147 in più di ieri). Nel, da marzo 2020, sono 47137 le ...

