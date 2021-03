Advertising

HuffPostItalia : Sardegna zona bianca, primi test agli arrivi al porto di Olbia - UnioneSarda : #Sardegna - Primo giorno di controlli anti-#Covid19 nell'Isola: certificati e test a chi arriva - UnioneSarda : #Sardegna - #Cagliari, 29mila test e oltre mille vaccinati - infoitinterno : Da oggi test rapidi per mettere piede in Sardegna: quarantena di 10 giorni per chi si rifiuta - CorriereQ : Sardegna bianca:passeggeri promuovono test “ma più celerità” -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna test

Porti e aeroporti dellasono stati attrezzati per sottoporre a controllo con tamponi rapidi i passeggeri in arrivo ... In alternativa si potrà sottoporre aantigenico nelle postazioni ...Tra chi arriva per la prima volta ine chi la frequenta abitualmente, la valutazione della scelta fatta dalla Regione per rendere obbligatori io il certificato di negatività o ...È toccato al porto di OIbia testare per primo il nuovo sistema di controlli sanitari per chi arriva in Sardegna, istituito dall’ordinanza firmata alcuni giorni fa dal governatore Christian Solinas con ...In Sardegna test obbligatori all’ingresso nei porti e aeroporti. Cosa bisogna sapere. La Sardegna, unica regione bianca d’Italia, in base alla suddivisione del territorio nazionale in aree di rischio, ...