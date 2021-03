Fassina: Giorgetti deve risolvere questione ambulanti (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – “Faccio appello al Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, affinche’ risolva subito l’insostenibile condizione di incertezza normativa determinata dalla scelta della Sindaca Raggi di disapplicare la legge dello Stato per la proroga delle concessioni per il commercio ambulante.” “Ci sono, soltanto a Roma 12.000 famiglie nel panico: non possono permettersi di aspettare i tempi per gli annunciati chiarimenti legislativi e amministrativi. Sono gia’ allo stremo a causa delle restrizioni per il Covid-19. Non possono perdere la possibilita’ di lavorare.” “Nell’attesa dei chiarimenti, va sospesa l’irresponsabile disapplicazione della legge e va garantito dai 15 Municipi della Capitale il rinnovo delle concessioni. Piena solidarieta’ alle lavoratrici e ai lavoratori qui oggi. Capisco la loro rabbia. Mi stupisce che Salvini e la Lega non dicano nulla”. È ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – “Faccio appello al Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo, affinche’ risolva subito l’insostenibile condizione di incertezza normativa determinata dalla scelta della Sindaca Raggi di disapplicare la legge dello Stato per la proroga delle concessioni per il commercio ambulante.” “Ci sono, soltanto a Roma 12.000 famiglie nel panico: non possono permettersi di aspettare i tempi per gli annunciati chiarimenti legislativi e amministrativi. Sono gia’ allo stremo a causa delle restrizioni per il Covid-19. Non possono perdere la possibilita’ di lavorare.” “Nell’attesa dei chiarimenti, va sospesa l’irresponsabile disapplicazione della legge e va garantito dai 15 Municipi della Capitale il rinnovo delle concessioni. Piena solidarieta’ alle lavoratrici e ai lavoratori qui oggi. Capisco la loro rabbia. Mi stupisce che Salvini e la Lega non dicano nulla”. È ...

Advertising

MarinaSoave7 : Sentite @stefanofassina chiedere spiegazioni al #MinistroGiorgetti @MISE_GOV è il colmo! Non perché io sia… - PazzoPerDomani : RT @GioFaggionato: Fassina contro Raggi che non ha rinnovato concessioni per gli ambulanti. Giorgetti: 'Interlocuzione è in corso con Antit… - GioFaggionato : Fassina contro Raggi che non ha rinnovato concessioni per gli ambulanti. Giorgetti: 'Interlocuzione è in corso con… -