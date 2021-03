Draghi: 'L'emergenza Covid peggiora, ognuno faccia la propria parte' | Vaccini, 'aspettare turno, prima fragili e chi è a rischio' (Di lunedì 8 marzo 2021) 'Ci troviamo tutti di fronte a un nuovo peggioramento dell'emergenza sanitaria. ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus'. Lo ha detto Mario Draghi in un videomessaggio. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 marzo 2021) 'Ci troviamo tutti di fronte a un nuovomento dell'sanitaria.deve fare lanel contenere la diffusione del virus'. Lo ha detto Marioin un videomessaggio. ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Draghi: 'L'emergenza Covid peggiora, ognuno faccia la propria parte' #MarioDraghi - riotta : Il Presidente del Consiglio, Mario #Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo #Figliuolo nu… - lucianonobili : Quando @matteorenzi, quattro mesi fa, proponeva di affidare all’esercito il piano vaccini siamo stati, come sempre… - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Draghi: 'L'emergenza Covid peggiora, ognuno faccia la propria parte' #MarioDraghi - aleappo53 : Il videomessaggio del premier: 'Non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile'. Il ringraziamento… -